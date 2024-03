Investito in moto. Dopo dieci mesi muore centauro

È morto 10 mesi dopo il terribile incidente in moto. Nei giorni scorsi si è spento Valter Tavola, 63enne di Calolziocorte. Il 14 aprile scorso, mentre in sella alla sua Bmw F700 percorreva corso Dante Alighieri, il tratto di Lecco - Bergamo che attraversa il paese, era stato investito da una cinquantenne al volante di una Bmw 320 che si stava immettendo sulla strada principale.

Un impatto devastante, tanto da far volare via a 30 metri di distanza il casco, forse allacciato non correttamente nonostante Valter fosse un centauro prudente e d’esperienza. Valter aveva riportato traumi facciale, toracico e addominale e altre gravi lesioni, tra cui la frattura di diverse ossa del volto, di alcune costole e di una caviglia. All’arrivo dei soccorritori di Areu era esanime e avevano dovuto rianimarlo e intubarlo, per stabilizzarlo e trasferirlo d’urgenza con eliambulanza all’ospedale di Circolo di Varese e ricoverarlo nel reparto di Terapia intensiva polivalente, Nonostante gli interventi, le cure, le terapie e la riabilitazione, Valter non si era mai più ripreso né ristabilito, fino al decesso,incidente. Valter è morto martedì di questa settimana, a più di 10 mesi di distanza appunto dallo scontro. Il suo funerale è stato celebrato ieri pomeriggio. In tanti hanno partecipato all’estremo saluto. L’uomo era sposato con Cecilia oltre che papà. Suo fratello Arnaldo è presidente dei parà lecchesi ed è stato Rfe Resegone durante l’ultimo Carnevalone di Lecco, mentre la sorella Rosalba è volontaria dei Volontari del soccorso di Calolzio e l’altro fratello Roberto è allenatore di pallavolo. D.D.S.