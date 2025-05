Serata benefica con Pinocchio. Sul palco del cine-teatro la B.Crew

Si chiude all’insegna della solidarietà la stagione 2024/2025 al Cinema teatro di via Dante. Domani alle 21 il palcoscenico ospiterà una versione danzata della fiaba di Carlo Collodi "Le avventure di Pinocchio": "La notte dei miracoli". L’intero ricavato della serata sarà destinato a finanziare le molteplici attività di "Solidarietà famigliare", associazione attiva in città da oltre 40 anni nel supporto alle persone disabili e alle loro famiglie.

A portare in scena questa interpretazione è la B.Crew, dance crew del centro sportivo B.Fit di Legnano, che narra a passi di danza una versione liberamente ispirata al racconto del burattino di legno. La direzione artistica, insieme a regia e scenografia, porta la firma di Rachele Tarantino, coreografa, ballerina professionista e docente di danza in accademie di spettacolo. Le coreografie sono curate in collaborazione con Chiara Milanese e Aurora Pasquali, mentre grafiche e illustrazioni sono opera di Silvia Perego e Letizia Luraghi.

La B.Crew, nata dieci anni fa, ha partecipato a manifestazioni nazionali e internazionali, videoclip di artisti e aperture di concerti e eventi sportivi. Biglietti in prevendita a 10 euro. S.V.