Exit poll a Saronno, impegnati gli studenti dell’Itis Riva

Domenica 25 maggio, in occasione delle elezioni amministrative, Saronno vivrà una novità assoluta: per la prima volta saranno realizzati degli exit poll cittadini, organizzati con finalità didattiche. I volontari e gli studenti coinvolti nel progetto saranno riconoscibili grazie alle pettorine blu con la scritta bianca "Exit poll". Si posizioneranno all’esterno di cinque scuole sede di seggio – Aldo Moro, Bascapè, Rodari, Pizzigoni e San Giovanni Bosco – in due fasce orarie: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Sotto i gazebo allestiti in questi punti, ogni cittadino potrà partecipare in forma anonima e volontaria, simulando il proprio voto tramite una scheda facsimile che verrà poi inserita in un’urna realizzata dalla cooperativa sociale Cls che offre lavoro ai disabili e che l’ha realizzata in modo che sia riutilizzabile e sostenibile.

L’esperienza, pensata come progetto educativo, è promossa da ilSaronno insieme all’Itis Riva, con la condivisione della Prefettura di Varese, ed è sostenuta da Rotary Club Saronno, Running Saronno e dai corsisti Unitre. Obiettivo? Offrire ai giovani un’occasione concreta per capire da vicino come si svolge un’elezione, allenarsi alla lettura dei dati e contribuire a un’informazione condivisa e consapevole. Gli studenti, che hanno iniziato il loro percorso con un incontro con il viceprefetto Fabio De Fanti, si occuperanno anche dell’elaborazione dei dati.

R.Va.