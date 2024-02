Saronno, incendio in una palazzina: morto il pensionato che era rimasto ustionato

Saronno (Varese), 27 febbraio 2024 – Non ce l’ha fatta l'ex commerciante di 81 anni rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato lo scorso 14 febbraio in una palazzina di via Padre Monti a Saronno, in provincia di Varese. L’uomo è morto la notte scorsa all’ospedale Niguarda, dove era ricoverato.

Stando a quanto era stato ricostruito, le fiamme si erano sviluppate in un'abitazione al secondo piano e si erano poi estese ad altri appartamenti. Nel rogo oltre all'81enne era rimasta ustionata una seconda persona, cinque gli intossicati.

Le condizioni dell'anziano erano apparse da subito gravi ed era stato stato trasportato nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano dove si è spento nella notte tra lunedì e martedì.

Sul posto, oltre ai soccorsi, erano intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che si sono occpuati di ricostruire l’esatta dinamica e le cause del rogo.