Saronno, furti e borseggi in stazione: i pendolari nel mirino

Saronno (Varese) – Borseggi e scippi alla stazione centrale di Saronno proseguono senza sosta: i carabinieri hanno fermato un uomo ma gli episodi sono continuati tanto che ieri sera è stato vittima di un tentativo di furto anche Andrea Mazzucotelli portavoce del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno.

Ma torniamo al primo furto con un giovane, di origine straniera, che alleggeriva i viaggiatori di portafogli e cellulari ma… il colpo che ha tentato giovedì pomeriggio non è andato a buon fine tanto che i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Per lui una denuncia a piede libero per diversi episodi avvenuti tra la stazione ferroviaria e piazza Cadorna. Alle 14,30 il giovane ha tentato uno scippo sulla banchina del binario uno. Il colpo non è riuscito e grazie ad un’immediata chiamata alle forze dell’ordine la pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto poco dopo il movimentato episodio. Con la descrizione del ladro i militari l’hanno rintracciato e bloccato. Portato al comando di via Manzoni il giovane ladro, uno straniero, è stato denunciato a piede libero per diversi episodi di borseggi e scippi di cui è ritenuto responsabile.

Gli episodi non si sono fermati. A raccontare l’ultimo tentato borseggio è stata la stessa vittima, Andrea Mazzucotelli portavoce dei viaggiatori saronnesi con il Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno. Il saronnese ha raccontato l’episodio subito venerdì 23 agosto. Un tentativo di borseggio realizzato sulle scale dello scalo di piazza Cadorna nel lato parcheggio. "Si è avvicinato da dietro tentando di non farsi beccare – spiega Mazzucotelli - ma mi sono girato in tempo e l’ho colpo in flagrante. Si è dato alla fuga. Non mi ha preso niente dallo zaino anche perché non metto oggetti di valore in modo che siano raggiungibili". Illeso il saronnese che ieri sabato 24 agosto ha sporto denuncia ai carabinieri.