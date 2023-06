Saronno, l’allenatore della squadra di pallavolo resta al suo posto nonostante il processo per violenza sessuale

Saronno (Varese) – Continua ad allenare, mail coach della squadra di pallavolo di Saronno lo scorso 20 giugno è stato rinviato a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio con l’accusa di aver compiuto atti sessuali nei confronti di una ragazza della squadra che all’epoca aveva poco più di 14 anni. Un gruppo di genitori dopo il rinvio a giudizio ha inviato una lettera al quotidiano online Varesenews, alla Federazione e a diverse associazioni per manifestare il proprio disappunto per il fatto che non ci sia stata per l’uomo la sospensione dall’attività.

Nell’ambito di un’inchiesta partita da Brescia era stato sequestrato il cellulare dell’allenatore e dalle indagini erano emerse la sua frequentazione di gruppi Telegram in cui si scambiava anche materiale pedopornografico e la chat con la giovanissima pallavolista. Gli atti sono quindi passati alla Procura di Busto Arsizio per ulteriori accertamenti avvisando la famiglia della ragazzina che non ha esitato a denunciare l’allenatore nei giorni scorsi rinviato a giudizio.

La società saronnese al momento non rilascia dichiarazioni, mentre un gruppo di genitori ha scritto alla Federazione per sollecitare “ un intervento degli organi federali ai fini di cautelare le ragazze” che si trovano ancora come allenatore la persona rinviata a giudizio con l’accusa di aver compiuto atti sessuali nei confronti di una minorenne, secondo i firmatari della lettera non sarebbe l’unico caso.

Concludono “Riteniamo in attesa delle relative sentenze, sia auspicabile che l’allenatore in questione non eserciti a pieno la propria funzione nell’ambito delle squadre giovanili femminili della Pallavolo Saronno”.