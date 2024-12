San Silvestro si fa all’eremo. Tour, mostre e brindisi: "Valorizziamo il territorio"

In famiglia o al ristorante? Quest’anno il cenone di Capodanno si può fare anche all’eremo. È l’originale proposta lanciata da Archeologistics, impresa sociale varesina impegnata nella valorizzazione dei beni culturali. Tra le iniziative promosse per il periodo delle feste all’Eremo di Santa Caterina del Sasso ci sono infatti anche due visite per il giorno del 31 dicembre. Una sarà al tramonto, alle 16,30, e sarà seguita da un brindisi con dessert. Alle 19, invece, inizierà una visita guidata serale che sarà seguita da una cena semplice con un brindisi finale alle 22,30. La cena si terrà presso la Locanda dell’Eremo a base di prodotti del territorio con ingredienti di stagione. I dettagli e le prenotazioni sono su archeologistics.it. Alle proposte di San Silvestro si affianca la mostra “Presepe C.174“ dedicata ad Antonia Campi e al suo famoso gruppo di porcellane. Ancora oggi uno dei presepi in ceramica più collezionati venne realizzato nel 1973 su richiesta della Società Ceramica Italiana di Laveno. L’esposizione si svolge in parallelo a quella “Un uomo, una donna e un bambino“, sempre sul tema dei presepi, in corso al Midec di Cerro di Laveno Mombello.

Per il periodo delle feste, l’eremo dialoga anche con un’altra manifestazione molto gettonata che si svolge proprio a Leggiuno: le Lucine di Natale. Un servizio navetta sarà attivo dalle 16,30 alle 22,30 per muoversi tra le Lucine e l’Eremo, che per l’occasione osserverà delle aperture straordinarie fino alle 20,30 nei giorni 27, 28, 29 dicembre e il primo, 3, 4, 5 e 6 gennaio. Tutti i giorni alle 18 sarà celebrata la messa. Lorenzo Crespi