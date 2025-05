Rivoluzione della sosta: gratis in centro per dieci minuti

Cambia la sosta a Laveno: sabato 17 maggio entra in vigore la nuova regolamentazione delle aree di parcheggio per i residenti e i visitatori della località turistica sul Lago Maggiore. È prevista innanzitutto la suddivisione in aree di sosta centrali e periferiche identificate da colori differenti. Ci sarà la possibilità di effettuare una sosta gratuita di dieci minuti nelle aree centrali per brevi commissioni e di un’ora nelle aree periferiche. Per i residenti le tariffe saranno agevolate. Nei parcheggi fuori dal centro la sosta sarà sempre gratuita per i residenti e con tariffe ridotte e giornaliere per i non residenti.