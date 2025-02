Ristorazione e impresa. Ecco i corsi

Il Centro italiano opere femminili salesiane (Ciofs) - Formazione professionale Lombardia organizza un open day oggi, dalle 9 alle 12, nella sede di via Cardinal Ferrari 7. Verrannoo presentati i corsi “Operatore della ristorazione-allestimento sala e somministrazione piatti e bevande” e “Operatore dei servizi d’impresa”. Entrambi partecipano a due filiere tecnologico-professionali, costituite in partenariato con Istituti scolastici del territorio e Fondazioni Academy Its. I corsi verranno attivati dall’anno formativo 2025-2026. Al termine gli allievi conseguiranno il Diploma professionale che consente l’accesso diretto agli ITS (Istruzione Tecnica Superiore altamente professionalizzante) oppure la possibilità di accedere direttamente all’Esame di Stato. Quattro le caratteristiche distintive: la cooperazione con le imprese del settore sia nelle le attività di laboratorio presso il Centro di Formazione, sia attraverso visite e workshop aziendali; la formazione qualificata con il diretto coinvolgimento dei partner della filiera; la connotazione di un percorso fortemente orientativo, capace di stimolare gli allievi a proiettarsi nel futuro; i laboratori e le esperienze per l’acquisizione delle “soft skills”. I percorsi continueranno a mantenere i tratti caratteristici della formazione professionale: un impianto caratterizzato dall’approccio fortemente laboratoriale e operativo, un’articolazione da "sistema duale" con alternanza (tirocini curricolari in aziende del settore/territorio che passano dal 30 al 50% tra il 2° e il 4° anno), con la possibilità di conseguire il titolo finale anche attraverso un contratto di apprendistato formativo, una didattica che combina digitale, aula, laboratorio, azienda e infine la gratuità grazie ai finanziamenti della Regione Lombardia.

S.V.