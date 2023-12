Rissa tra giovani, minorenne denunciato

La polizia locale di Como è intervenuta sabato sera in piazzale Gobetti e poi sul Lungo Lario Trieste, nel tratto che precede piazza Cavour, per una rissa che ha coinvolto tre giovani, due dei quali fuggiti prima dell’arrivo della pattuglia. Il terzo è invece stato rintracciato poco distante, nel parcheggio di un hotel, dove è anche stato trovato a terra un coltello, notato visionando il sistema di videosorveglianza. Si tratterebbe di uno straniero minorenne, la cui identificazione certa era ancora in fase di verifica, che ha riportato lievi ferite prodotte con un coccio di bottiglia. Il ragazzino è stato trasportato in codice verde all’Ospedale Sant’Anna. Al momento è stato denunciato a piede libero per rissa in concorso, in attesa di risalire all’identità degli altri due soggetti coinvolti e capire cosa sia accaduto.

Pa.Pi.