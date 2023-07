Orago, rissa con coltellate nella notte. Coinvolta anche una bambina di 9 anni

Jerago con Orago – Rissa tra stranieri nella notte nella frazione di Orago, sette persone sono state soccorse dagli operatori sanitari, tre sono state ricoverate in ospedale. Sul posto i carabinieri di Gallarate che hanno avviato indagini per ricostruire l’accaduto.

Il grave episodio si è verificato intorno all’una e trenta, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio. Tutto è cominciato con una lite, successivamente degenerata in una vera e propria battaglia rusticana. Nel parapiglia sono stati coinvolti stranieri, tra cui anche due minori, una bambina di 9 anni e un ragazzo di 16, gli adulti, tre donne e due uomini, di età tra i 25 anni e 37 anni.

Scattata la richiesta di soccorsi, sul posto sono arrivate diverse ambulanze: il ricovero è stato disposto per 3 persone: una è stata portata in codice verde all'Ospedale di Tradate, un'altra in codice giallo al Circolo di Varese, la terza, la più grave, è stata ricoverata per le ferite da arma da taglio a Gallarate. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri per cercare di ricostruire dinamica e cause della zuffa, i cui rumori hanno risvegliato molte delle persone residenti in zona.