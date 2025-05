Riporta la bimba dalla sua ex. In manette

Ha violato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex compagna, un uomo di 38 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Luino nel pomeriggio di sabato a Mesenzana. Secondo quanto ricostruito il trentottenne in compagnia della nuova fidanzata ha raggiunto l’abitazione della ex, una giovane di 26 anni, da cui ha avuto una figlia, per riportare dalla mamma, a cui è affidata, la piccola. Ma ha violato il provvedimento "di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa", che lo riguardava, emesso in seguito a una denuncia per maltrattamenti presentata dalla ex che nel maggio 2024 era stata soccorsa dagli operatori del 118 e portata in ospedale per essere medicata dopo essere stata picchiata dall’uomo, l’aggressione era avvenuta a Luino per strada. Dopo quel grave episodio era scattato il provvedimento con il divieto di avvicinamento a tutela della giovane.

Nel pomeriggio di sabato il trentottenne è invece arrivato a Mesenzana per riportare la figlia dalla mamma e ha trovato ad attenderlo i carabinieri della compagnia di Luino che lo hanno arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla ex compagna, quindi è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Già comparso davanti al giudice, in Tribunale l’uomo ha ammesso di aver violato il divieto e ha fornito la sua spiegazione, l’arresto è stato convalidato ma il trentottenne è stato liberato senza applicare nessuna misura cautelare.

