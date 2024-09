Riparte la battaglia. Tutti in bicicletta per salvare il bosco

Prosegue la mobilitazione per salvare il bosco in via Curtatone dal progetto, approvato dall’amministrazione comunale di Gallarate, per la costruzione di un nuovo polo scolastico e la conseguente chiusura di due scuole di quartiere. I volontari in presidio all’esterno sono presenti giorno e notte, all’interno ci sono i giovani del Collettivo Tanuki e fino a questo momento sono riusciti ad evitare il taglio degli alberi. Oggi è in programma una nuova iniziativa: l’appuntamento è per le 16 in piazza Libertà a Gallarate, un sit in informativo, poi al termine tutti in bicicletta al bosco per un momento conviviale. Il 4 ottobre alle 19 il circolo Laudato Sì di Busto Arsizio invita alla messa nella chiesa di Sant’Eusebio "per pregare per le sorti del bosco e soprattutto per tutti i volontari del Presidio del Bosco di Via Curtatone che da oltre 2 mesi stanno lottando per salvare il bosco e per impedire che una scuola/ghetto sia costruita nel quartiere". Scrive il circolo Laudato Sì " Un particolare riconoscimento va ai ragazzi che stanno vivendo sugli alberi giorno e notte da coraggiosi e forti guardiani del bosco e senza mollare. Invitiamo tutti i cittadini del quartiere a dare loro sostegno concreto e morale". R.F.