Rimonta Milan Futuro. Folgore ancora prima

Varese
22 set 2025
REDAZIONE VARESE
Carattere, cuore e tanta qualità. Nella terza giornata del girone B il Milan Futuro rimonta il doppio svantaggio, si impone...

Diego Sia (19 anni) ha realizzato ieri il primo gol stagionale con la maglia rossonera

Carattere, cuore e tanta qualità. Nella terza giornata del girone B il Milan Futuro rimonta il doppio svantaggio, si impone 3-2 sul Chievo Verona e vola così al secondo posto. Sul campo di casa, a Solbiate, l’U23 rossonera ha ribaltato i clivensi - nella sfida che richiamava i vecchi e spesso lottati incroci in Serie A tra la prima squadra meneghina e i veneti - grazie alle reti di Sia, Chaka Traorè e Cappelletti. "Abbiamo fatto una buona partita, anche il primo tempo dove siamo andati sotto con due regali. Succede e succederà ancora perché dobbiamo crescere tanto. Ma ci sono tanti tanti lati positivi perché la squadra ha espresso un buon calcio, con personalità e ci ha creduto fino alla fine. Stiamo lavorando bene, con grande ambizione e concentrazione", le parole soddisfatte del tecnico rossonero, Oddo. Davanti al Milan Futuro ora c’è solo la Folgore Caratese che ha superato 2-1 la Castellanzese al novantesimo, salendo in vetta a punteggio pieno. Da segnalare anche il primo successo della neo-promossa Pavia, corsara per 1-0 (gol di Nchama) sul difficile campo dell’Oltrepò. Sorride pure la Varesina, che si è imposta 2-0 in trasferta contro il Sondrio, ora ultimo in classifica. Doppio pareggio, ricco di gol, tra Breno-Leon e Real Calepina-Vogherese. Tutte le squadre torneranno in campo mercoledì, ore 15, per il turno infrasettimanale.

RISULTATI: Brusaporto-Villa Valle rinv.; sabato Caldiero Terme-Casatese Merate 1-1 (g. sab.), Virtus Ciserano-Scanzorosciate 2-0 (g. sab.); ieri Breno-Ac Leon 2-2, Folgore Caratese-Castellanzese 2-1, Milan Futuro-Chievo Verona 3-2, Nuova Sondrio-Varesina 0-2, Oltrepò-Pavia 0-1, Real Calepina-Vogherese 2-2.

CLASSIFICA: Folgore Caratese 9; Milan Futuro 7; Chievo Verona, Oltrepò 6; Caldiero Terme, Virtus Ciserano 5; Real Calepina 4; Ac Leon, Breno, Brusaporto, Pavia, Scanzorosciate, Varesina, Villa Valle 3; Casatese Merate, Castellanzese, Vogherese 2; Nuova Sondrio 0.

© Riproduzione riservata