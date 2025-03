Riflettori su Teatro e Territorio. Omaggio a Julian Beck per i trent’anni del festival

Un’avventura lunga tre decenni: "Teatro & Territorio" è il festival teatrale varesino più longevo. Da oggi al 2 novembre si svolgerà l’edizione numero 30, che toccherà i comuni di Varese, Cuasso al Monte, Lavena Ponte Tresa e Porto Ceresio. La rassegna, che ha la direzione artistica e culturale di Paolo Franzato, è dedicata quest’anno a Julian Beck, nel centenario della nascita e a 40 anni dalla scomparsa. Attore, regista teatrale, scenografo, poeta, produttore, pittore e saggista, Beck è stato il fondatore insieme a Judith Malina del Living Theatre, tra i gruppi teatrali più importanti e significativi del secolo scorso.

Il titolo di questa edizione, Theandric, è tratto dal testamento artistico di Beck che raccoglie i suoi saggi, foto, dipinti, poesie. Il festival Teatro & Territorio fin dalle sue origini è sempre stato correlato alle attività dell’Accademia Teatro Franzato, la prima scuola di teatro sorta a Varese, della quale in questa stagione ricorre la trentesima edizione. Saranno oltre 70 le persone coinvolte attivamente nei vari ruoli di attori, scenografi, costumisti, tecnici e registi. Il festival prende il via questa sera, sabato 8 marzo alle 21, al Nuovo Teatro di Cuasso al Monte, con lo spettacolo La festa delle donne - Tesmoforiazuse per la Giornata internazionale della donna.

Venerdì 21 marzo alle 21 al Salone Motta a Varese sarà invece celebrata la Giornata mondiale della poesia, con un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Giovedì 27 marzo alle 21 alla Palazzina della Cultura a Porto Ceresio si celebra invece la Giornata mondiale del teatro con un omaggio a Julian Beck. Venerdì 16 maggio alle 21 al Teatro Auditorium San Giovanni Bosco a Sant’Ambrogio lo spettacolo L’etico definisce la verità.

In scena 40 attori allievi del laboratorio teatrale del liceo scientifico Galileo Ferraris condotto da Paolo Franzato. Da maggio a luglio presso la Comunità socio sanitaria Il Sorriso di Cuasso al Monte un workshop di psicopedagogia teatrale, quindi sabato 30 e domenica 31 agosto all’Accademia Teatro Franzato di Porto Ceresio uno stage omaggio al Living Theatre. Si prosegue venerdì 12 settembre alle 21 alla Sala Art di Lavena Ponte Tresa con un incontro e reading letterario con Cristiano Parafioriti e gli attori del Teatro Franzato. Infine dal 25 ottobre al 2 novembre nella Sala mostre di piazzale Luraschi a Porto Ceresio una mostra per i 40 anni di carriera teatrale di Paolo Franzato.

L.C.