Rifiuti abbandonati, in campo RipuliamoLo

LONATE POZZOLO (Varese)Ancora rifiuti abbandonati, ancora un’area che diventa una discarica abusiva per colpa degli incivili. A intervenire di nuovo i volontari dell’associazione attiva a Lonate Pozzolo “RipuliamoLo“ che si sono subito messi all’opera, rimossi alcuni quintali di immondizia abbandonata. L’intervento di pulizia è stato effettuato in una zona al confine con Vanzaghello e Samarate. I volontari hanno trovato di tutto, dalle bottiglie agli elettrodomestici. Sul posto sono arrivati gli assessori Gennaro Portogallo (Lavori pubblici) e Mario Volontè (Ecologia) che hanno annunciato linea dura contro gli incivili. L’intenzione è di posizionare videocamere e fototrappole per individuare i responsabili. Ai giovani volontari di RipuliamoLo il ringraziamento di Portogallo, "per il lavoro straordinario" e l’impegno contro l’inciviltà.Ros.For.