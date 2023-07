Ricerca del giovane scomparso nell'Adda, Vigili del Fuoco e volontari in azione

Sono proseguite per tutta la domenica le ricerche del giovane scomparso nelle acque dell’Adda sabato. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, coadiuvati dai colleghi di Lecco, hanno scandagliato il fiume in località Campello ma finora non c’è traccia del ragazzo, probabilmente di origini straniere che alcuni passanti hanno visto nel pomeriggio immergersi nell’Adda e sparire trascinato dalla corrente. Un mistero anche la sua identità, finora nessuno ha sporto denuncia per il ragazzo che forse è arrivato in paese dal Monzese. Saf dei Vigili del fuoco, volontari di Lovere e sommozzatori Vvf di Milano impegnati invece nelle ricerche di un trentaduenne che ieri non è più riemerso dopo un tuffo dal pedalò nel lago Endine a Ranzanico (Bergamo).