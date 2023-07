Laveno Mombello, assaltano il Tigros e picchiano un sorvegliante: arrestati

Laveno Mombello, 21 luglio 2023 – Arrestati due italiani, una donna e un uomo, sui 35 anni, in flagranza di reato, per furto sfociato poi in rapina impropria.

La coppia è entrata al supermercato Tigros di Laveno Mombello con l’intenzione di riempire una borsa con diversi prodotti ma di presentare alla cassa per pagare solo pochi articoli. L’atteggiamento dei due ha insospettito un addetto alla vigilanza che ha chiesto chiarimenti all’uomo, fermato per un controllo. La reazione nei confronti dell’addetto è stata violenta, nel frattempo è tornata indietro la donna, che era uscita, per spalleggiare il complice e tentare la fuga.

Ciò che era cominciato come un tentativo di furto si è concluso come rapina impropria per la violenza della reazione nei confronti del dipendente del supermercato colpito con ripetuti pugni al volto riportando lesioni giudicate lievi.

Sul posto sono tempestivamente giunti i carabinieri della stazione di Laveno Mombello, che hanno arrestato i due malviventi, posti ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.