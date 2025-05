Inseguono, accerchiano e picchiano un 16enne in stazione a Sesto Calende: due anni di Daspo per tre giovani

Sesto Calende (Varese) – Il Questore di Varese ha disposto idonee misure di prevenzione nei confronti di tre giovani, di cui due minorenni, che il 25 aprile 2025, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Sesto Calende, si sono resi responsabili di un’aggressione con lo scopo di rapina nei confronti di un ragazzo di sedici anni.

Il giovane, che si trovava nel piazzale della stazione con una borsa della spesa contenente generi alimentari ed un borsello al cui interno era custodito un telefono cellulare iphone 15, è stato inseguito ed accerchiato dai tre soggetti, che lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni, causandogli traumi al volto. In più gli stessi si sono appropriati con violenza dei suoi effetti personali, configurando così il reato di rapina aggravata e lesioni personali.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Sesto Calende ha permesso l’immediata identificazione degli autori dei fatti, che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente.

Considerato quanto accaduto, il Questore di Varese ha emesso nei confronti dei tre soggetti il provvedimento del D.A.Spo “fuori contesto” per anni due, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) della legge n. 401/1989, al fine di evitare che gli stessi possano reiterare analoghe condotte violente nell’ambito di manifestazioni sportive. In più, nei confronti del maggiorenne, già pregiudicato, è stato altresì adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Sesto Calende, con divieto di ritorno per la durata di tre anni.