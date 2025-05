Cerca di rubargli monopattino, ma lui reagisce: 19enne lo prende a schiaffi e lo rapina della collanina

Gallarate (Varese) – In pieno giorno, sabato, ha tentato di rapinare un uomo del monopattino e di fronte alla sua reazione, lo ha preso a schiaffi e poi gli ha strappato la catenina che portava al collo. Teatro dell’episodio la zona della stazione ferroviaria di Gallarate, in provincia di Varese. Per la violenta rapina i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia ed agli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza hanno arrestato un ragazzo di 19 anni.

La zona al centro dell’accaduto (l’area compresa tra via Ferni, via Borghi e piazza San Lorenzo) è un'area oggetto di continui controlli da parte delle pattuglie di polizia e dei carabinieri. Ed è proprio la presenza sul posto delle forze dell'ordine che ha consentito di intervenire prima ancora che arrivasse la richiesta di aiuto al 112 Nue. A destare l'attenzione degli operatori, il parapiglia scoppiato tra un gruppo di persone all'altezza di via Ferni.

Un cittadino dello Sri Lanka, residente nel novarese, stava infatti cercando di trattenere un giovane. Il quale ha assestato un paio di ceffoni all'uomo e si è dato alla fuga. I carabinieri hanno raggiunto la vittima che ha raccontato di essere stato aggredito dal giovane perché aveva tentato di portargli via il monopattino e alla sua reazione lo aveva prima colpito a schiaffi e poi gli aveva strappato dal collo una collanina d'oro.

La descrizione è stata diramata agli agenti della volante, che si sono messi alla ricerca del fuggitivo. E il giovane è stato bloccato poco dopo tra via Sant'Antonio e largo Camussi. Le testimonianze dei presenti e l'analisi delle immagini raccolte dal circuito di videosorveglianza comunale hanno permesso di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e di arrestare il 19enne, che è stato condotto al carcere di Busto Arsizio. La refurtiva, di cui il ragazzo si era nel frattempo disfatto, è stata recuperata.