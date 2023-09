Rapina a Busto Arsizio: colpi di catena al vigilante, arresto non sfugge

Serata movimentata alla Coop in viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio l’altro giorno quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti dopo aver ricevuto la richiesta arrivata dalla direttrice del punto vendita dove era segnalata l’aggressione a un vigilante. Subito sul posto i poliziotti hanno ricostruito l’accaduto e arrestato per rapina un giovane di 27 anni, italiano, senza fissa dimora e con numerosi precedenti. Dunque il giovane aveva poco prima cercato di uscire dal supermercato superando la cassa senza pagare la merce che aveva prelevato dagli scaffali, era stato però notato e fermato dall’addetto alla vigilanza. La reazione del ventisettenne è risultata particolarmente violenta, prima ha insultato l’addetto alla sicurezza poi lo ha colpitoa più volte con una catena della bicicletta che ha estratto dallo zaino, insulti e minacce erano rivolti anche alla direttrice del punto vendita. Il tentativo di furto si è così trasformato in rapina, a cui si sono aggiunte le accuse per resistenza a pubblico ufficiale perché il ventisettenne ha minacciato e cercato di colpire i poliziotti e lesioni , quelle causate al vigilante, giudicate guaribili in 7 giorni. È quindi scattato l’arresto e il giovane è stato condotto in carcere d’intesa con il pm di turno. R.F.