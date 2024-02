Rapidità d’intervento. Nella lotta all’ictus ospedale da premio

L’ospedale di Legnano è stato premiato come "Centro oro" per l’ictus. Si tratta di un riconoscimento che premia l’eccellenza del team multidisciplinare del nosocomio legnanese, per la sua efficacia nel trattamento dell’ictus, una patologia tempo-dipendente che è la prima causa di disabilità in Italia. La premiazione è avvenuta nell’ambito del programma Eso-Angels Awards, promosso da European Stroke Organization. I criteri di valutazione di Eso-Angels si basano su una serie di parametri rigorosi, fra cui la percentuale di pazienti ictus trattati sul totale ricevuto, il tempo dall’arrivo in pronto soccorso al trattamento (50% di pazienti entro 60 minuti per la fibrinolisi sistemica ed entro 120 minuti per la trombectomia meccanica) e il numero di pazienti con ictus ricoverati in Stroke Unit. Secondo Eso-Angels, il reparto della Asst Ovest Milanese rispetta tutti i parametri. "La capacità di intervenire tempestivamente e di fornire assistenza e follow-up ai pazienti colpiti da ictus rende orgogliosa questa Asst – ha dichiarato il Direttore del Reparto di Neurologia , Alessandro Prelle –. Ci auguriamo che i risultati raggiunti rappresentino non solo un traguardo di cui possiamo essere giustamente orgogliosi, ma servano anche da punto di partenza per proseguire con maggiore dedizione il percorso intrapreso a livello organizzativo e tecnico".Ch.S.