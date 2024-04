Raid dei ladri, tre spaccate in una notte. Solo danni

Sono riusciti ad entrare in un solo negozio ma in una notte hanno sfondato ben tre vetrine. Il riferimento va ai ladri che hanno messo a segno tre spaccate nella notte tra martedì e mercoledì. Hanno iniziato intorno all’una a Cesate ma "disturbati" dal rapido intervento delle guardie giurate della SicurItalia e delle forze dell’ordine sono scappati lungo i binari verso Caronno. Arrivati nella zona della stazione hanno preso di mira prima il bar e poi la lavanderia (nei pressi del supermercato Conad). Solo nella seconda attività, la lavanderia già presa di mira in passato, sono riusciti ad entrare. Hanno avuto pochi minuti prima di un nuovo intervento di vigilantes e forze dell’ordine che li ha costretti alla fuga. Nonostante l’evidente determinazione la banda, sicuramente ad agire sono state più persone, non è riuscita nel proprio intento. In tutti i tre casi, secondo quanto emerso in queste prime fasi delle indagini seguite dai carabinieri intervenuti sul posto, la loro intenzione era quella di sfondare le vetrine per deprederare le casse come rimostrano i danni fatti con oggetti contundenti trovati sul posto.

S.G.