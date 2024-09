Varese, ragazzino picchiato dal branco mentre va a scuola: gli hanno strappato l’orecchino

È stato un agguato improvviso e violento. Lo hanno circondato, picchiato, qualcuno gli ha strappato l’orecchino. La vittima è un ragazzino che da pochi giorni aveva iniziato la prima superiore a Casbeno, quartiere di Varese. Gli aggressori sono quattro giovani di 17 anni che frequentano la stessa scuola.

Il fatto, raccontato dalla Prealpina, è avvenuto la mattina di martedì 17 settembre tra le stradine della zona. Il ragazzo era sceso da pochi minuti dal treno e stava camminando verso l’istituto quando il gruppo di quasi coetanei lo ha assalito: lui è riuscito a divincolarsi e scappare, ma dall’orecchio ferito sgorgava molto sangue.

L’aggressione è avvenuta in una zona dove ci sono diverse scuole, a due passi dalla Questura, e molti genitori sono preoccupati che episodi come questo possano ripetersi. Non si sa, al momento, se il ragazzo abbia denunciato il fatto alle forze dell’ordine.