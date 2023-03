Raffica di incidenti stradali Pauroso frontale in Valcuvia Scontro auto-moto a Ferno

di Rosella Formenti

Soccorsi in azione ieri pomeriggio per due gravi incidenti nel varesotto, il primo a Cassano Valcuvia, il secondo a Ferno. A Cassano Valcuvia poco prima delle 15 lungo la Strada Statale 394 due auto si sono scontrate, una delle vetture dopo il violento urto frontale si è ribaltata, fermandosi in mezzo alla carreggiata, all’interno, intrappolato, il conducente. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, due ambulanze, due auto mediche, in volo da Como e da Milano due elicotteri per il trasporto dei due uomini rimasti gravemente feriti. Il conducente della vettura ribaltata è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale circolo di Varese, l’altro ferito invece, in codice giallo, al San Gerardo di Monza.

Ancora da ricostruire le cause dell’incidente da parte dei carabinieri di Luino. Pesanti le ripercussioni sul traffico nella zona con la Strada Statale a lungo bloccata nel tratto interessato dallo scontro per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli uomini dell’Arma. Poco dopo le 15 una nuova chiamata ai soccorsi per un altro incidente, a Ferno, in via Trento, coinvolti un’auto e una moto, ad avere la peggio il motociclista, sbalzato sull’asfalto. Ancora da chiarire le cause, sul posto un’ambulanza e un’automedica, per i rilievi la Polizia locale e i carabinieri che hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica.

L’urto è stato violento, nell’impatto il motociclista, un cinquantenne, ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso.