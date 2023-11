Prealpi da scoprire. Pronta la guida turistica per gli ospiti degli hotel. La firmano gli studenti

Ci sono i testi e le foto, ma anche i fumetti. Un modo giovane e fresco per raccontare le bellezze del territorio attraverso sei itinerari. "Un disegno per Varese" è il nome della guida che sarà distribuita negli alberghi della città giardino ai turisti in visita al territorio. Una pubblicazione che rientra nel modello dei Project Work, bando creato dalla Camera di Commercio di Varese per rendere sempre più mirata l’esperienza dei Pcto (ex alternanza scuola lavoro). Uno di questi 34 progetti, caratterizzati dal costante interscambio fra studenti e mondo imprenditoriale, ha riguardato la classe 4°T dell’Isis Valceresio, con l’Hotel Horizon di Varese come capofila e con la partecipazione dell’Ente Bilaterale per il Turismo della provincia di Varese. Gli studenti hanno realizzato la guida al termine di un percorso formativo. Hanno seguito più di 50 ore di lezioni frontali e laboratoriali in classe con esperti e professionisti nelle materie del marketing e comunicazione, quindi lezioni con un esperto per apprendere lo stile comic del fumetto e infine 30 ore di visite in presenza sul territorio curate da una guida turistica. I ragazzi hanno saputo riconoscere le esigenze delle diverse tipologie di clientela turistica e con il supporto delle aziende alberghiere hanno sviluppato itinerari ad hoc. Nella fase operativa gli alunni hanno approfondito le conoscenze lavorando in team per arrivare alla produzione di elaborati per la realizzazione degli itinerari, hanno evidenziato le informazioni più rilevanti, selezionato i contenuti fruibili e condivisibili, realizzato le foto e impostato le pagine della guida. Tra i luoghi descritti nella brochure il centro di Varese, il Sacro Monte, Villa Panza, la Valganna, Castiglione Olona e Santa Caterina del Sasso. Nel percorso di project work gli studenti hanno imparato a lavorare in team. "Da questa esperienza abbiamo imparato moltissimo apprendendo nuove competenze e siamo orgogliosi del risultato", ha detto anche a nome dei compagni la studentessa H’nia Zeroual. "Sono davvero soddisfatta del prodotto finale", il commento della dirigente scolastica Maria Carmela Sferlazza. Apprezzamento anche da parte di Alessandro Castiglioni, presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Varese.