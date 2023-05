Poltrona a Palazzo A Bardello debutta il primo sindaco: "Qui si fa la storia"

di Lorenzo Crespi

È Giuseppe Iocca il primo sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano, la grande novità di questa tornata elettorale. Il centro nato a inizio anno dalla fusione dei tre comuni ha celebrato le sue prime elezioni, che hanno premiato il candidato di "Costruiamo il futuro uniti". Il suo successo lo ha costruito a Malgesso, che ha amministrato per 8 anni, dove ha scavato il divario che gli ha permesso di superare la rivale Monica Maestroni di "Insieme" (terzo classificato Gianni Armiraglio di Bardello Malgesso Bregano Alternativo). 51,24% la percentuale che ha premiato il neo primo cittadino. "Si fa la storia per questa nuova comunità", le sue prime parole, pronunciate all’arrivo in Municipio a Bardello dopo la telefonata di auguri da parte di Monica Maestroni. Il nuovo centro grazie alla fusione riceverà oltre mezzo milione di euro all’anno di contributi statali per 10 anni. Comune più piccolo al voto invece Agra, con soli 400 abitanti. Non c’è stata storia: confermato il primo cittadino uscente Luca Baglioni, che ha ottenuto il 75,45% delle preferenze superando Sara Ranzoni e Andrea Bariani. Ad Angera Marcella Androni di "Allea" si è aggiudicata la sfida a cinque, con il 46,64%, superando Antonio Campagnuolo, Marco Brovelli, Nevio Menegat e Valentino Tirapelle. Erano invece in quattro in corsa ad Azzate: a vincere è stato Raffaele Simone con il 49,37%, che ha battuto il sindaco uscente Gianmario Bernasconi che si è fermato al 43,88%. Percentuali minori per Mirko Tiso e Antonio Facciuti. A Jerago con Orago era un duello: a vincere è stato il primo cittadino uscente Emilio Aliverti, con il 52,09%, con 93 voti di distacco sul rivale Salvatore Rosario Marino. Infine Venegono Superiore, con Walter Fabiano Lorenzin di "Con Senso Civico" che dopo aver perso per sei soli voti nel 2018 questa volta invece ha vinto in maniera netta con il 56,22% delle preferenze. Solo il 26,14% dei voti per Maria Luisa Limido, espressione della maggioranza di centrodestra uscente. Poco meno del 9% per gli altri due candidati in lizza, Stefano Barbieri e Nicola Fiumicelli.