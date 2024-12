Piazzale del mercato. Slitta la riqualificazione

Slittano di qualche mese i lavori per la riqualificazione del piazzale del mercato, al centro del grande progetto di rigenerazione urbana "Fili urbani", finanziato con 15 milioni di euro da Regione Lombardia, il più importante intervento in città che cambierà completamente il volto dell’area, previsti anche spazi verdi. In programma in un primo momento per settembre 2024, prenderanno invece il via a febbraio 2025, pertanto slitta a quel mese anche il necessario trasferimento dei banchi degli ambulanti che traslocheranno in via Muratori per lasciare il posto al cantiere. Tra gli interventi la riqualificazione della palazzina, dismessa da tempo, per anni sede del comando della Polizia locale, quindi il nuovo edificio “Boost”, cuore del programma di rigenerazione urbana, che accoglierà progetti per giovani e anziani, e un nuovo parcheggio multipiano, con 310 posti che verrà incontro alla domanda di posti auto nella zona, in particolare da parte dei tanti pendolari della stazione Nord. R.F.