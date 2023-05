Piazza nel nome di Sarti e Strada "Silenzio totale"

Cambio nome a piazza Borsani, nessuna risposta dell’amministrazione comunale alla richiesta della Rete Antifascista Altomilanese. "Ormai più di un mese fa sono state depositate all’ufficio protocollo del comune di Legnano le centinaia di firme dei cittadini – hanno spiegato i portavoce – che si sono espressi contro le infamanti manifestazioni neofasciste che avvengono ogni 30 aprile a Legnano in piazza Carlo Borsani, eroe di guerra, e a favore di un’intitolazione della piazza a Teresa Sarti e Gino Strada (nella foto), esempi di vite spese contro ogni guerra e per la Costituzione. La risposta della giunta legnanese? Nulla assoluto. Non un sì, non un no, non una risposta. Niente". Secondo la Rete, la "non risposta" è sintomo "della totale ignoranza nei confronti di molte cittadine e cittadini da parte della giunta per mancanza politica" o della tolleranza "verso ciò che succede ogni 30 aprile".

P.G.