Pesante ko di Varese in casa di Pistoia nello spareggio per la salvezza

Netto, sorprendente, pesante ko per la Pallacanestro Varese a Pistoia. La squadra di Mandole gioca un secondo tempo orribile ridando vita ad una diretta concorrente per la salvezza reduce da nove sconfitte consecutive. Il dato della ripresa è sconcertante: 66 punti concessi, il tutto dopo aver chiuso il primo tempo avanti di 14. 38-24 il dato a rimbalzo, emblematico come le zero palle recuperate dalla difesa che concede anche un 60.8% da 2 e il 50% dall’arco. Certamente allarmante a questi livelli. Deludono tutti, con i soli Tyus e Librizzi (foto) in doppia cifra, Alviti che sparacchia dall’arco e Justin Gray ancora oggetto misterioso. Tanto che, credibilmente, al rientro di Keifer Sykes sarà il numero 5 ad uscire di scena donando a Mandole un leader palla in mano. I punti di vantaggio sul penultimo posto restano sei in attesa del posticipo di questa sera tra la Vanoli Cremona e la Virtus Bologna: numeri ancora rassicuranti, tuttavia il passo indietro è davvero inatteso e clamoroso, così come il rivedere certe mancanze difensive che hanno caratterizzato la prima parte del girone di andata. E sabato c’è il derby con Brescia. PISTOIA 2000-PALLACANESTRO VARESE 111-96 (28-28, 17-31, 36-14, 30-23).

A.L.M.