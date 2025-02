Perde l’equilibrio e cade dal sentiero. Escursionista rischia la vita a 750 metri

Si è infortunato durante un’escursione nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, riportando un trauma cranico. Una brutta disavventura quella che ha visto protagonista ieri mattina un uomo di 47 anni, rimasto ferito a causa di una caduta, mentre percorreva il sentiero 2 che dal centro abitato di Orino sale verso la vetta della montagna, in direzione del Forte.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30, con una mobilitazione massiccia da parte dei vigili del fuoco. Gli operatori sono arrivati sul posto a circa 750 metri di quota con le squadre da Luino, Laveno e il nucleo Speleo Alpino Fluviale. Lungo il sentiero 2 anche il 118 con il personale del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Sei tecnici della stazione Cnsas di Varese che hanno collaborato all’attività. È stato inoltre mobilitato l’elisoccorso di Areu che si è alzato in volo da Como. A complicare le operazioni la conformazione impervia del punto in cui si è verificato l’incidente.

Quando è stato raggiunto dai soccorritori, l’uomo era in stato di ipotermia a causa delle temperature gelide: ieri mattina stava nevicando sul Campo dei Fiori quando si è svolto l’intervento di soccorso. Il 47enne è stato imbarellato e a bordo di un fuoristrada dei vigili del fuoco è sceso fino a valle, raggiungendo l’ambulanza che lo attendeva a Orino. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese per essere visitato, ma se la caverà senza gravi conseguenze. "In questo periodo si raccomanda massima attenzione - dicono dal Soccorso alpino -. Siamo ancora in inverno e il periodo richiede un equipaggiamento adeguato alla stagione, una programmazione che tenga conto della quota e delle condizioni meteorologiche e delle proprie capacità".

Quello di Orino non è stato l’unico intervento della giornata per i vigili del fuoco, che sono stati allertati anche per due incidenti stradali. Il primo è successo alle 8 a Tradate in via per Appiano, dove un’automobile guidata da un giovane di 20 anni si è ribaltata. Il conducente non ha riportato ferite, tanto che non è stato neanche necessario il trasporto in ospedale. Alle 16, invece, si è verificato uno scontro a Travedona Monate in via Cadorna, che ha coinvolto una vettura e un van. Sei le persone contuse, tra cui tre bambini: nessuno, per fortuna, è rimasto ferito gravemente.

Lorenzo Crespi