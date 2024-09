Passeggiate per le famiglie nella natura

Quattro domeniche per altrettante passeggiate nella natura. È la proposta del programma culturale della Comunità Montana Valli del Verbano dedicata alle famiglie. Un’opportunità per scoprire il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio, in collaborazione con le associazioni e le Pro loco. Il primo appuntamento è previsto per domenica 22 settembre con una visita al suggestivo borgo affrescato di Arcumeggia. Il 29 settembre si passeggerà sulla Linea Cadorna a Brezzo di Bedero con meta la storica Collegiata di San Vittore. Domenica 6 ottobre i partecipanti esploreranno i mosaici di Cadero e il Micromuseo della Gioconda, per poi concludere il ciclo di passeggiate domenica 13 ottobre al museo diffuso di Orino. La programmazione attuale rappresenta solo un primo passo, con altri percorsi in fase di sviluppo che coinvolgeranno altre zone della comunità montana.

L’intento è quello di far scoprire le ricchezze del territorio accompagnando i partecipanti attraverso itinerari ricchi di storia, tra cultura e natura. Un secondo ciclo di appuntamenti verrà organizzato per la primavera del 2025. Le passeggiate saranno condotte da un accompagnatore Aigae e dai volontari delle associazioni locali. "Il turismo familiare è un settore sempre più in crescita e che fa fronte alla volontà delle famiglie di cercare mete dove sono previste attività specificamente pensate per i bambini. Confido nel successo dell’iniziativa", commenta l’assessore a cultura e istruzione della Comunità montana Marco Fazio. Le visite sono gratuite su prenotazione. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Comunità montana: vallidelverbano.va.it.

Lorenzo Crespi