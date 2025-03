Passeggiate nel verde per tutta la famiglia

Un nuovo programma di passeggiate nel verde per le famiglie. Dopo il successo dell’edizione autunnale la Comunità Montana Valli del Verbano, in collaborazione con alcuni Comuni e associazioni locali, ripropone il progetto di attività didattiche gratuite offrendo un’ulteriore opportunità a grandi e piccoli per esplorare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Sono quattro le date in programma, tra Valcuvia, Val Veddasca e Val Dumentina. Si parte domenica 23 marzo alle 15.30 con il Giro del Sole di Agra e la sua meridiana, in collaborazione con la Pro loco Agra. Domenica 13 aprile alle 15.30 visita all’alpeggio di Vararo in collaborazione con l’associazione Vivi Vararo. Si prosegue domenica 11 maggio alle 15.30 a Masciago Primo per scoprire fiori e rocce della Valcuvia sul Sentiero Furia (in collaborazione con il Parco regionale del Campo dei Fiori). Infine domenica 8 giugno alle 15.30 visita alla scoperta del lavoro dell’acqua ai Mulini di Piero, in collaborazione con il Comune di Curiglia con Monteviasco. La prenotazione è obbligatoria ma i posti sono limitati: i dettagli sono sul sito www.vallidelverbano.va.it.

L.C.