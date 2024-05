Passeggiate nei Plis, l’occasione per scoprire la magia della natura

Tornano le "Passeggiate nei Plis" con l’obiettivo di far conoscere e scoprire le bellezze dei parchi di interesse sovracomunale di Varese.

Il programma 2024 è all’insegna dell’inclusività e nasce da un’idea condivisa tra Comune di Varese, Ats Insubria, Associazione Nazionale Carabinieri e Cai al servizio dei più fragili. In questa edizione gli eventi non saranno aperti al pubblico, ma sono destinati alle associazioni Andos, Varese Alzheimer, Di.Va. Diabetici Varese e Fondazione Piatti, nonché ai loro iscritti, ai pazienti e ai loro familiari.

Gli eventi si concentrano in particolare tra i sentieri del Parco Cintura Verde Sud Varese, area verde protetta di 715 ettari: un anello che si sviluppa da Bizzozero a Capolago, passando per Cartabbia e via Novellina, a sud della città.

L’area rappresenta un corridoio ecologico per le specie presenti e connette tra loro i vicini bacini ad alta biodiversità come il Lago di Varese e il Parco regionale Campo dei Fiori. I percorsi sono stati studiati per essere completamente accessibili, indipendentemente dalle capacità individuali e dalle diverse abilità motorie, sensoriali o cognitive delle persone che parteciperanno.

Si parte sabato 25 maggio, quindi gli appuntamenti successivi sono il 10 giugno, 14 settembre e 28 settembre.

L.C.