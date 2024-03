È fatta: a Busto Arsizio, il nuovo parco sarà intitolato alla poliziotta Emanuela Loi

Busto Arsizio (Varese) – Proposta accolta: il nuovo parco tra via Galvani e via Bellini, nel quartiere San Giuseppe, verrà intitolato a Emanuela Loi, la poliziotta della scorta del giudice Paolo Borsellino, tra le vittime della strage di via D’Amelio, nel luglio del 1992.

Lo ha deciso la giunta del sindaco Emanuele Antonelli, accogliendo la proposta avanzata dalla consigliera comunale del Pd Cinzia Berutti in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della donna. Confermata l’inaugurazione in programma il giorno di San Giuseppe, martedì 19 marzo.

Nei mesi scorsi il Consiglio Comunale aveva approvato la mozione, proposta sempre da Cinzia Berutti, per l’intitolazione di uno spazio pubblico proprio alla memoria di Emanuela Loi, prima donna poliziotto vittima in una strage di mafia. L’appuntamento è per martedì 19 marzo (festa di San Giuseppe e festa del papà), alle 11, in programma all’interno del nuovo parco il posizionamento a ricordo dell’Agente di Polizia di Stato Emanuela Loi.