Pannelli solari inutilizzati. Il sindaco di Casorezzo:: "È tutta colpa dell’Enel"

A Casorezzo c’è un problema con Enel e a evidenziarlo è il sindaco Pier Luca Oldani. Due le questioni aperte da Oldani, con l’obiettivo di ottenere una risposta da parte del fornitore di energia: l’installazione di pannelli fotovoltaici non ancora connessi alla rete elettrica e il mancato spostamento di un palo elettrico che starebbe ritardando i lavori per una rotatoria. Partiamo dalla prima questione: "A gennaio 2023 il Comune ha installato pannelli fotovoltaici sul tetto della palestra comunale dalla potenza di 90 Kilowatt – ha spiegato il sindaco –. Questa iniziativa aveva anche come obiettivo la creazione di una comunità energetica rinnovabile e il taglio dei costi dell’energia, piuttosto importanti nell’ultimo periodo. Ebbene, la connessione alla rete elettrica, di competenza esclusiva di Enel, non è stata ancora realizzata. Questo ritardo ha impedito al Comune di risparmiare sui costi energetici, soldi che si sarebbero potuti spendere in altro modo".

La situazione, sempre secondo Oldani, ricorderebbe un episodio simile accaduto nel 2022, quando i pannelli fotovoltaici installati sul tetto della scuola dell’infanzia sono stati collegati solo a novembre, dopo mesi di attesa.

"Per quanto riguarda la rotatoria sulla provinciale 128 – continua Oldani – il Comune ha incaricato l’Impresa Arcobaleno, in compensazione degli oneri di urbanizzazione, di costruire una rotatoria sulla provinciale. Quest’opera, essenziale per fluidificare il traffico e ridurre gli ingorghi, è bloccata dal marzo 2023. La causa del fermo? Un palo del cavo elettrico che Enel dovrebbe spostare. Nonostante le autorizzazioni rilasciate sia dalla Città Metropolitana di Milano sia dal Comune , i lavori non sono ripresi".

C.G.