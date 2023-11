Pala meccanica per emergenze. La Regione finanzia il progetto

La Regione stanzia 100mila euro per la Protezione civile di Cerro Maggiore che li userà per l’acquisto di una pala gommata da usare nei comuni di Cerro, San Vittore Olona e Rescaldina. I fondi sono stati stanziati nell’ambito del bando per l’acquisizione di mezzi e attrezzature ad uso della Protezione civile.

"È una pala meccanica pensata per venire incontro alle esigenze di rimozione di alberi crollati, alla creazione di piste tagliafuoco o alla creazione o rimozione di argini al fine di impedire al fiume Olona o altri corsi d’acqua minori di causare danneggiamenti ai centri abitati" spiega il progetto presentato. L’acquisto del mezzo prevede una spesa complessiva di 112.850 euro: 99mila euro a carico della Regione, i rimanenti 13.850 stanziati dal comune di Cerro Maggiore, che ha presentato il progetto a nome dell’unione dei comuni. La pala gommata, peraltro, viste le sue caratteristiche, potrà servire anche in altri contesti, come "lo sgombero di macerie, anche di considerevole quantità, in caso di danneggiamenti di edifici o per la movimentazione di grandi carichi per la predisposizione di campi base o, nella peggiore delle ipotesi, di centri di accoglienza per la popolazione in caso di emergenze".

In tutto sono 221 i comuni, le unioni di comuni, gli enti parco e le comunità montane della Lombardia che beneficeranno dei contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzature di Protezione civile: si parla in totale di fondi per 11,3 milioni. "Un finanziamento particolarmente importante – ha detto l’assessore regionale Romano La Russa – poiché consentirà a tante realtà di implementare mezzi e attrezzature per intervenire sul territorio. Somme che generalmente gli enti piccoli hanno difficoltà a reperire nel proprio bilancio".

Christian Sormani