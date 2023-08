Mesero, un paese in lutto per la maestra Giulia Barbieri

Mesero (Milano), 5 agosto 2023 – Paese in lutto per la morte di Giulia Barbieri, una ex insegnante elementare rimasta vittima di un incidente mentre era in vacanza in Trentino Alto Adige. La donna, 69 anni si trovava in vacanza a Bellamonte (frazione di Predazzo), una delle località della val di Fiemme in provincia di Trento ed è stata travolta da un ciclista. Stava trascorrendo insieme al marito, appassionato camperista, le vacanze nel campeggio Fiamma Village, ai piedi delle Dolomiti, nel verde del parco naturale del Paneveggio. Dopo aver pranzato, si è allontanata per fare una passeggiata: attorno alle 15, sulla strada del ritorno e a poche decine di metri dal campeggio, è stata travolta alle spalle da un ciclista, un giovane a bordo della bici uscito da un parco giochi della zona. La donna cadendo avrebbe sbattuto violentemente a terra picchiando la testa.

La donna è stata portata d’urgenza sull’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dove i medici del nosocomio trentino l’hanno ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Nei giorni successivi la ex insegnante non è riuscita a riprendersi e il personale medico dell’ospedale ne ha dichiarato il decesso giovedì. La famiglia ha consentito all’espianto degli organi. Nei prossimi giorni la salma verrà riportata in paese per i funerali.