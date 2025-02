Ospedale unico, si parte. Da Regione undici milioni

Si è riunito a Palazzo Lombardia il Collegio di vigilanza per la realizzazione del nuovo ospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate. All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e i sindaci di Busto Arsizio e Gallarate, rispettivamente Emanuele Antonelli e Andrea Cassani, oltre ai rappresentanti di Regione Lombardia. Durante l’incontro con gli amministratori locali sono state individuate le opere infrastrutturali necessarie per garantire un accesso efficiente al nuovo polo ospedaliero e dunque evitare ogni criticità nella zona, il rione bustese di Beata Giuliana.

Il governatore lombardo Attilio Fontana ha annunciato nella riunione un investimento di 11 milioni di euro per le opere viarie a supporto dell’ospedale. Parallelamente è stato avviato lo studio di fattibilità per il Trasporto pubblico locale (Tpl), con l’obiettivo di migliorare il collegamento tra il nuovo polo sanitario e il territorio circostante. Indicato anche il cronoprogramma: entro febbraio 2025 l’approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni tra Regione Lombardia e i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate per l’attuazione delle opere di accessibilità, quindi entro marzo l’approvazione dello studio di fattibilità da parte della Direzione generale welfare di Regione Lombardia, con successiva trasmissione al Ministero della Salute ed entro aprile 2025 il completamento dello studio per il Trasporto Pubblico Locale.

Per quanto riguarda le opere nel comune di Busto Arsizio sarà riqualificata la S.S. 33 oltre al potenziamento della rotatoria di via Cascina dei Poveri, la riqualificazione di via Quintino Sella e una nuova rotatoria all’intersezione tra via Cascina dei Poveri e via Sella.

Nel comune di Gallarate, invece, è previsto l’adeguamento di via dei Platani/via delle Querce, il prolungamento e la riqualificazione di via Filzi, l’adeguamento del tratto di via Sicilia fino a via Calatafimi. Il presidente Fontana ha ribadito l’importanza di questi interventi, sottolineando che: "garantire un accesso adeguato e sicuro al nuovo ospedale è una priorità".