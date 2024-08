Ospedale senza aria condizionata: "Un’altra estate d’inferno nei reparti"

Ennesima estate senza impianto di condizionamento all’Ospedale di Cittiglio. La denuncia arriva dal consigliere regionale Samuele Astuti, che ha presentato un’interrogazione in merito. "È dal 2020 - attacca l’esponente del Partito Democratico - che la Regione ha stanziato i fondi per l’impianto di condizionamento dei reparti di degenza. Nel 2021 ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento della progettazione e nel maggio 2022 sono stati affidati i lavori, ma la ditta aggiudicataria ha chiesto la risoluzione del contratto e le altre ditte in graduatoria hanno rifiutato il lavoro. Il 3 luglio scorso è stato affidato l’adeguamento del progetto, necessario alla nuova aggiudicazione dei lavori. Un intervento fuori tempo massimo. Il risultato è che anche quest’anno pazienti e operatori sanitari hanno vissuto in condizioni di estremo disagio, con temperature che spesso hanno rasentato i 40 gradi". Per ovviare alla situazione l’Asst Sette laghi si è attivata per acquistare condizionatori portatili. "Ma è fin troppo evidente che si tratta di una soluzione tampone, del tutto inadeguata", chiosa Astuti.L.C.