Varese, attivato il caring assistant nei pronto soccorso: quando e dove sarà operativo il servizio

Varese, 22 aprile 2024 – Sarà in servizio dal primo maggio, al pronto soccorso negli ospedali di Busto Arsizio e di Gallarate, si tratta del caring assistant, che vuol dire migliore accoglienza al Pronto Soccorso.

Nel momento in cui un paziente accede necessitando quindi di assistenza sanitaria, spesso le attese si protraggono per diverse ore, e questo è vero sia per l’utente che per gli accompagnatori.

In un’ottica di continuo miglioramento dei servizi offerti si inserisce, quindi, il progetto di caring

assistant,voluto da ASST Valle Olona.

“Il nostro desiderio è quello di rafforzare ulteriormente l’umanizzazione delle cure presso i PS dell’azienda inserendo la nuova figura del caring assistant, il cui compito sarà di occuparsi degli aspetti relativi all’accoglienza dei cittadini”, spiega il direttore socio sanitario di ASST Valle Olona, Dott. John Tremamondo.

Operatore socio sanitario appositamente formato, il caring assistant sarà a disposizione dei parenti e dei caregiver in attesa nei PS, li assisterà fornendo loro informazioni utili e rispondendo a dubbi e domande, garantendo un dialogo costante e puntuale sulle condizioni dei pazienti e sul percorso di cura che stanno seguendo.

Il servizio sarà operativo dal 1 maggio 2024, sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.