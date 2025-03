Operatori Cri aggrediti da un paziente

Un episodio grave, accaduto nei giorni scorsi a Somma Lombardo, l’aggressione a due operatori del soccorso della Cri di Gallarate da parte di un paziente. A denunciarlo, con una lettera aperta, il presidente del Comitato della Cri di Gallarate, Lorenzo Canziani (nella foto). Per uno di loro si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso, da cui è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni, mentre per la collega è stato attivato il supporto psicologico per il trauma subito. Purtroppo episodi simili sono già accaduti, per questo il presidente della Cri gallaratese ribadisce l’importanza di un impegno collettivo contro la violenza, auspicando un confronto tra le autorità e le istituzioni locali. "Ai nostri colleghi, dipendenti o volontari – ha aggiunto – vadano il nostro abbraccio e supporto, certi che il loro operare sul territorio non è solo un servizio tecnico e professionale ma un modo per trasmettere Umanità a chi ci incontra. In casa, in strada o in ospedale".

Solidarietà e vicinanza ai soccorritori aggrediti esprime il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria: "Sono veramente dispiaciuto per quanto accaduto, li ringrazio naturalmente per il prezioso compito che svolgono quotidianamente per garantire tutela e assistenza a tutti i cittadini, in questo caso di Somma ma anche di tutto il comprensorio gallaratese. Li ringrazio anche per lo stile con cui hanno fatto fronte a questo increscioso accadimento. Uno stile fatto dai toni rispettosi, dicendo che si risponderà con la presenza ancora solidale nei confronti di tutti. Dobbiamo prendere esempio soprattutto da questo atteggiamento e lavorare perché siano messi nelle condizioni di operare in piena sicurezza".

Ros.For.