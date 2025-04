Onda nera nel Lura. Accertamenti sullo sversamento

Mattinata d’allarme lungo il corso del torrente Lura invaso da un’onda nera dal forte odore di idrocarburi. L’allerta è scattata attorno alle 9 nella zona del ponte di Rovello Porro, in territorio comasco. L’inquinamento, partito per un guasto in un’azienda di Rovellasca, ha rapidamente raggiunto Saronno. Un’importante operazione di contenimento e pulizia è stata effettuata tra via Milano e via Morandi. L’Enpa, con il supporto di un’ambulanza veterinaria, ha attivato una rete di pattugliamento e salvato due germani reali intrisi di sostanza oleosa tra Caronno Pertusella e Lainate. Protezione civile e vigili del fuoco hanno predisposto barriere galleggianti per arginare l’espansione del liquido. Sul posto anche polizia locale e tecnici della Provincia. S.G.