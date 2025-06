Lotta alla mala movida. Arriva l’ordinanza

Garantire più sicurezza nei mesi estivi, contrastare comportamenti che possono essere motivo di disturbo e la mala movida: l’amministrazione comunale sta prendendo provvedimenti tra cui l’ordinanza "anti-vetro" firmata dal sindaco Stefano Bellaria. Annunciata mesi fa ora è arrivata la firma, il provvedimento sarà in vigore fino al 30 settembre con possibilità di proroga.

L’ordinanza prevede: "divieto di consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, dalle 20 alle 6 di tutti i giorni della settimana, fuori dai pubblici esercizi, dalle attività commerciali in sede fissa, dalle attività artigianali per asporto, dai distributori automatici e street food, nei parchi, nelle piazze e su tutte le vie del territorio comunale. Resta consentita la somministrazione di bevande in vetro per i locali che offrono il servizio assistito ai tavoli o nelle aree esterne autorizzate".

Per chi non rispetterà l’ordinanza multe che vanno dai 25 ai 500 euro.

Ros.Fo.