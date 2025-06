Tenta di fermare la sua auto senza freno. Travolto e ucciso un cinquantottenne

CLUSANE D’ISEO (Brescia)Muore schiacciato dall’auto che stava cercando di fermare dopo che era ripartita su una discesa dove l’aveva momentaneamente posteggiata, e che si è pure ribaltata travolgendolo. È l’assurdo incidente che ieri è costato la vita a Antonio Pierluigi Orlando, cinquantottenne. Il dramma si è consumato intorno alle 16 in via Del Dossello, a poca distanza dal centro abitato di Iseo. Stando ai primi accertamenti condotti dagli agenti della polizia Stradale di Brescia la vittima aveva lasciato la macchina in sosta lungo la via, con ogni probabilità per una breve fermata, senza inserire il freno a mano. La vettura all’improvviso si è messa in moto da sola perché quel tratto di strada è in discesa. L’uomo ha rincorso l’auto, che ha preso velocità nel giro di poco e affrontando un avvallamento ha perso l’assetto, investendo il pieno il povero automobilista che è rimasto sotto. L’incidente non ha avuto testimoni. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso cinquantottenne, il quale ha allertato il 112 spiegando la situazione surreale. Nemmeno il tempo di arrivare, e il malcapitato già non rispondeva più alla chiamata dei soccorritori, sul posto con due automediche. Purtroppo era già morto, e non c’è stato verso di rianimarlo.

Ieri si è verificato un altro grave incidente sul lago d’Iseo, a Montisola.Due persone, un 28enne e un 58enne, sono rimaste coinvolte in uno schianto tra una bici e una moto che si è registrato intorno alle 14 in località Menzino. Uno dei due feriti è stato trasportato in volo, in elisoccorso, alla Poliambulanza di Brescia. Anche in questo caso la ricostruzione precisa della dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.