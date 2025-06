Chiusura del ponte Villoresi a Lonate Pozzolo: preoccupazione in due regioni

Lonate Pozzolo, 16 giugno 2025 – C’è preoccupazione tra i residenti e i commercianti per la chiusura del ponte sul canale Villoresi, tra Lombardia e Piemonte che sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Uno stop al traffico che penalizzerà di fatto i collegamenti con la zona di Oleggio e il Novarese dal 30 giugno al 14 agosto, con pesanti ricadute economiche per numerose attività (dalla ristorazione a quelle ricettive) nel periodo estivo e per quanti ogni giorno si spostano percorrendo la Bustese che sarà chiusa nel tratto del ponte.

Nei giorni scorsi si è tenuto in Prefettura a Varese un incontro dedicato alla pianificazione degli interventi e alla gestione del traffico in vista dei lavori. L’opera da 2 milioni di euro, si rende necessaria a causa del deterioramento strutturale dell’impalcato.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello, hanno partecipato rappresentanti del Comune di Lonate Pozzolo, del Comune di Oleggio, della Polizia Stradale, dei Carabinieri e della Questura di Varese. La Statale 527, in quel tratto, rappresenta un nodo viario strategico che collega l’area limitrofa all’aeroporto di Malpensa con la provincia di Novara. Si tratta di una direttrice percorsa quotidianamente da numerosi pendolari e da un intenso traffico commerciale, durante il tavolo tecnico sono state individuate misure specifiche per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

L’altro giorno alcuni titolari di attività di Lonate Pozzolo e Oleggio hanno avviato una petizione che sta raccogliendo numerosi adesioni nella quale esprimono la loro preoccupazione e chiedono una soluzione alternativa, come la chiusura alternata consentendo il passaggio del traffico leggero.