Olgiate Olona, giovane donna si butta nel fiume nella notte: salvata dai vigili del fuoco

Salvata dai vigili del fuoco a Olgiate Olona. Nella tarda serata di giovedì 19 aprile una donna di 33 anni si è buttata nelle acque gelide dell’Olona, fortunatamente alcune persone l’hanno notata e hanno immediatamente chiamato i soccorsi, l’allarme scattato velocemente ha permesso ai soccorritori di evitare il peggio.

In pochi minuti sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118. I vigili del fuoco in assetto fluviale sono entrati nel fiume raggiungendo la donna che è stata tratta in salvo prima che la situazione potesse precipitare. La trentatreenne è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario e trasportata in ospedale, le sue condizioni non erano gravi.