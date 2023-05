Olgiate Olona, la lite finisce a coltellate. Feriti un 26enne e la fidanzata

Olgiate Olona (Varese) – Una lite che degenera e spunta un coltello, ad avere la peggio un giovane di 26 anni, colpito da un ventenne con diversi fendenti, portato in ospedale a Legnano in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si era temuto, non sarebbe in pericolo di vita. Il ventenne è stato arrestato. È accaduto sabato sera a Olgiate Olona in via Monginevro, dove due giovani hanno cominciato a litigare con violenza, poi le coltellate. Sul posto sono arrivati con urgenza i soccorsi dell’Areu, con due ambulanze e l’automedica, e i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio che, nel giro di poco, hanno fermato l’aggressore, d’intesa con il pm della Procura di Busto Arsizio, Massimo De Filippo. Da una prima ricostruzione, ma sono in corso accertamenti, il litigio sarebbe scoppiato per futili motivi. Nella lite è rimasta lievemente ferita una 32enne, fidanzata del 26enne, intervenuta in sua difesa: è stata soccorsa e portata in ospedale a Saronno.