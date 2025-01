Oggi l’ultimo saluto a Sergio Giannoni. Cavaliere ed ex consigliere comunale

Oggi alle 16 i funerali di Sergio Giannoni, cavaliere ed ex consigliere comunale, figura di riferimento per la comunità. Nato nel 1937, Giannoni si è spento giovedì, lasciando un’eredità di impegno civile e in politica tra le fila della Lega. Attivo su temi come gli aumenti, il decoro urbano e recentemente le tariffe della casa di riposo Focris e gli errori della bollettazione di Alfa. Tra le sue battaglie anche quella per lo smog in via Caduti della Liberazione dove ha guidato proteste e iniziative per migliorare la vita cittadina. Consigliere comunale dal 2004, fu capogruppo della Lega e candidato sindaco con la Lega Padana nel 2010. Nel 2013 corse per il Senato con Unione Padana. Celebre la sua battuta: "In montagna rischio allergie, qui non sappiamo più com’è l’aria pulita".

S.G.