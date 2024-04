Nuovo raid dei no vax a Varese: imbrattata la sede Pd a Malnate e la redazione di Varesenews

Malnate (Varese) – Ennesimo raid no vax nel Varesotto. Questa volta a essere prese di mira sono state la sede del Pd di Malnate e la redazione del quotidiano online Varesenews a Gazzada. Sui muri dei due edifici sono comparse scritte come 'servi del Wef' ( il World economic forum di Davos) e 'complici di Vaxgenocidio’, realizzate con vernice spray e firmate con il simbolo delle due V cerchiate che rappresenta il 'marchio’ identificativo della comunità No Vax.

Messaggi e simboli analoghi a quelli che nelle scorse settimane erano comparsi al cimitero principale di via Lonate Pozzolo (Varese) a Busto Arsizio (Varese) e sui muri della sede del Pd di Legnano (Milano). "Questa mattna ci siamo svegliati con la nostra sede imbrattata – ha scritto il Pd di Malnate su Facebook, postando una foto delle scritte –. Si tratta di un fatto gravissimo e violento. Le frasi con cui è stata imbrattata la sede sono intimidatorie e questa volta il danno è molto esteso, essendo state rovinate sia le finestre che il muro esterno. Non ci lasciamo intimidire dal gesto”.